В Казани временно ограничат движение по улице Большая Красная

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В столице Татарстана на время ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Большая Красная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сначала, с 13 по 20 ноября, частично перекроют дорогу и полностью закроют тротуар около здания №40 по улице Большая Красная.

Позднее, с 20 по 27 ноября, окажется ограничено движение транспорта и пешеходов у дома №50 на этой же улице, отметили в Комитете внешнего благоустройства столицы РТ.

Причиной временных неудобств станет монтаж сетей водоснабжения и водоотведения, пояснили в городской администрации.