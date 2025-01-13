В Совете Федерации подготовили пакет мер по защите от финансовых мошенников

В Совете Федерации подготовлен пакет законодательных инициатив, направленных, в частности, на защиту граждан России от финансовых мошенников. Об этом рассказала журналистам спикер верхней палаты Федерального Собрания Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

«У нас подготовлен целый пакет инициативных законопроектов, направленных на защиту наших граждан — получателей финансовых услуг, это и продолжение мер по борьбе с мошенниками, и другие», — отметила Председатель Совета Федерации.

«Это целый серьезный пакет, который подготовлен. Мы будем его продвигать, чтобы гарантированно защитить наших граждан, получающих финансовые услуги», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по оценке Сбербанка за 2024 год мошенники похитили у россиян 250–300 млрд рублей.