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За прошлый год мошенники похитили у россиян более 250 млрд рублей
За прошлый год мошенники похитили у россиян 250-300 млрд рублей. Об этом РИА Новостям рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Как отмечает Кузнецов, прогноз на этот год давать рано, потому что все зависит от того, насколько эффективно государство и бизнес будут координировать свою работу по противодействию мошенничеству и какие решения будут приниматься.
Он видит позитивные предпосылки в этом направлении, а именно пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода и обязанность банков вести эту работу. Именно поэтому объем хищений в этом году может снизиться.
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