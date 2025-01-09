В МВД сообщили о двух способах, по которым мошенники получают доступ к Госуслугам россиян

МВД России рассказали о двух новых схемах, по которым мошенники получают доступ к Госуслугам россиян для хищения денег.

Как сообщает ТАСС, преступники звонят своей жертве от имени оператора связи и под предлогом продления договора на обслуживание абонентского номера просят сообщить код из сообщений.

Как выяснилось, самом деле это код, необходимый для доступа к личному кабинету Госуслуг. Получив код, мошенники входят в личный кабинет Госуслуг и меняют пароль.

Они начинают убеждать, что через личный кабинет кто-то пытается взять кредиты и похитить деньги , поэтому их нужно срочно спасать и перевести их на «безопасный счет»

Еще одной распространенной схемой является хищение денег путем перевыпуска абонентского номера.

Согласно схеме, устанавливается привязанный к учетной записи ЕСИА номер, которым перестал пользоваться владелец и который выставлен оператором связи на повторную реализацию..

Такой номер регистрируется на нового владельца. Далее на сайте портала Госуслуг осуществляется восстановление пароля к учетной записи путем ввода одноразового кода.

При такой схеме законный владелец учетной записи может не подозревать о факте доступа к его учетной записи, так как при смене пароля не блокируется доступ из приложения.

Таким образом, используя доступ к учетной записи ЕСИА, мошенники направляют заявки на получение онлайн-микрозаймов в МФО.