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В МВД сообщили о двух способах, по которым мошенники получают доступ к Госуслугам россиян
МВД России рассказали о двух новых схемах, по которым мошенники получают доступ к Госуслугам россиян для хищения денег.
Как сообщает ТАСС, преступники звонят своей жертве от имени оператора связи и под предлогом продления договора на обслуживание абонентского номера просят сообщить код из сообщений.
Как выяснилось, самом деле это код, необходимый для доступа к личному кабинету Госуслуг. Получив код, мошенники входят в личный кабинет Госуслуг и меняют пароль.
Они начинают убеждать, что через личный кабинет кто-то пытается взять кредиты и похитить деньги , поэтому их нужно срочно спасать и перевести их на «безопасный счет»
Еще одной распространенной схемой является хищение денег путем перевыпуска абонентского номера.
Согласно схеме, устанавливается привязанный к учетной записи ЕСИА номер, которым перестал пользоваться владелец и который выставлен оператором связи на повторную реализацию..
Такой номер регистрируется на нового владельца. Далее на сайте портала Госуслуг осуществляется восстановление пароля к учетной записи путем ввода одноразового кода.
При такой схеме законный владелец учетной записи может не подозревать о факте доступа к его учетной записи, так как при смене пароля не блокируется доступ из приложения.
Таким образом, используя доступ к учетной записи ЕСИА, мошенники направляют заявки на получение онлайн-микрозаймов в МФО.
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