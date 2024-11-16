В состав Национального совета «Милли шура» ВКТ приняли новых членов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани, в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон», проходит заседание Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар. В ходе заседания в состав совета были приняты новые члены.

Председатель «Милли шуры», вице-премьер РТ Василь Шайхразиев напомнил, что в состав совета входят 75 человек, и озвучил свои предложения.

На место ушедшего из жизни 6 октября известного кардиохирурга Рената Акчурина была предложена кандидатура Героя России Рустама Сайфуллина (жителя Тюменской области).

В связи с уходом Дании Загидуллиной с официальной должности заместителя председателя «Милли шуры» на ее место было предложено выдвинуть кандидатуру исполнительного директора Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурии Хашимовой.

На место ушедшей с поста председателя Всемирного форума татарской молодежи Ленарии Муслюмовой была предложена кандидатура нынешнего руководителя форума Райнура Хасанова.

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кандидатуры были вынесены на голосование. Члены «Милли шуры» единогласно поддержали предложенные кандидатуры. Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров рассказал о работе ВКТ в 2024 году.

«Текущий год для татарского народа был насыщен значимыми событиями. Всего в план работы Всемирного конгресса татар на 2024 год было включено 490 мероприятий, все они были реализованы», — сказал Шакиров.

Докладчик также перечислил основные события. С 4 по 6 марта в Казани проходил XII Всероссийский сход предпринимателей татарских сел с участием около 800 делегатов. С 17 по 19 мая проходил XIV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная жизнь и религия». В нем приняли участие более 1000 делегатов из 77 регионов страны.

Особенностью форума стало то, что 17 мая его делегаты приняли участие в выставке Russia Halal Expo 2024, которая прошла в рамках ХV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в международном выставочном центре «Казань Экспо». Девятнадцатого мая делегаты форума посетили праздник «Изге Болгар җыены».

В эти дни, 16–18 ноября, проходит XVII форум «Деловые партнеры Татарстана» с участием 400 делегатов из республики и других регионов России.

Сабантуи с размахом прошли в Пермском крае, Чеченской Республике, Республике Марий Эл, Омской области и в других субъектах Федерации, а также в зарубежных странах.

Автор материала — Гелюза Ибрагимова.