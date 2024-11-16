Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В состав Национального совета «Милли шура» ВКТ приняли новых членов
В Казани, в гостинично-развлекательном комплексе «Корстон», проходит заседание Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар. В ходе заседания в состав совета были приняты новые члены.
Председатель «Милли шуры», вице-премьер РТ Василь Шайхразиев напомнил, что в состав совета входят 75 человек, и озвучил свои предложения.
На место ушедшего из жизни 6 октября известного кардиохирурга Рената Акчурина была предложена кандидатура Героя России Рустама Сайфуллина (жителя Тюменской области).
В связи с уходом Дании Загидуллиной с официальной должности заместителя председателя «Милли шуры» на ее место было предложено выдвинуть кандидатуру исполнительного директора Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурии Хашимовой.
На место ушедшей с поста председателя Всемирного форума татарской молодежи Ленарии Муслюмовой была предложена кандидатура нынешнего руководителя форума Райнура Хасанова.
Кандидатуры были вынесены на голосование. Члены «Милли шуры» единогласно поддержали предложенные кандидатуры. Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров рассказал о работе ВКТ в 2024 году.
«Текущий год для татарского народа был насыщен значимыми событиями. Всего в план работы Всемирного конгресса татар на 2024 год было включено 490 мероприятий, все они были реализованы», — сказал Шакиров.
Докладчик также перечислил основные события. С 4 по 6 марта в Казани проходил XII Всероссийский сход предпринимателей татарских сел с участием около 800 делегатов. С 17 по 19 мая проходил XIV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная жизнь и религия». В нем приняли участие более 1000 делегатов из 77 регионов страны.
Особенностью форума стало то, что 17 мая его делегаты приняли участие в выставке Russia Halal Expo 2024, которая прошла в рамках ХV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в международном выставочном центре «Казань Экспо». Девятнадцатого мая делегаты форума посетили праздник «Изге Болгар җыены».
В эти дни, 16–18 ноября, проходит XVII форум «Деловые партнеры Татарстана» с участием 400 делегатов из республики и других регионов России.
Сабантуи с размахом прошли в Пермском крае, Чеченской Республике, Республике Марий Эл, Омской области и в других субъектах Федерации, а также в зарубежных странах.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»