Руководитель «Милли шуры» объявил 2025 год «80-летием великой Победы и Годом мира»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Национальный совет «Милли шура» Всемирного конгресса татар объявил 2025 год «80-летием великой Победы и Годом мира». Заседание совета проходит в Казани, в ГРК «Корстон».

Предложение председателя совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар, вице-премьера РТ Василя Шайхразиева было вынесено на голосование.

Члены Национального совета единогласно поддержали предложение, объявив 2025 год «80-летием великой Победы и Годом мира».

Текущий, 2024 год проходил для татарского мира как «Год личностей».

Автор материала — Гелюза Ибрагимова.