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Руководитель «Милли шуры» объявил 2025 год «80-летием великой Победы и Годом мира»
Национальный совет «Милли шура» Всемирного конгресса татар объявил 2025 год «80-летием великой Победы и Годом мира». Заседание совета проходит в Казани, в ГРК «Корстон».
Предложение председателя совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар, вице-премьера РТ Василя Шайхразиева было вынесено на голосование.
Члены Национального совета единогласно поддержали предложение, объявив 2025 год «80-летием великой Победы и Годом мира».
Текущий, 2024 год проходил для татарского мира как «Год личностей».
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