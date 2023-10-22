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В соцсетях татарстанцы делятся фото выпавшего снега
Сегодня утром в нескольких районах Татарстана выпал снег. Так, заснеженные улицы и дворы запечатлели на фото жители Бугульминского и Бавлинского районов республики.
Ранее в Гидрометцентре республики сообщали, что сегодня, 22 октября, в Татарстане ожидается холодная и достаточно сухая погода.
«Днем существенные осадки маловероятны. При этом утром кое-где на дорогах в южных и восточных районах возможно образование гололедицы», – передает ведомство.
Отметим, что первый снег в текущем году выпал 9 октября. В свою очередь профессор КФУ Тимур Аухадеев рассказывал, что предстоящая зима, скорее всего, будет контрастной. Аномально холодный декабрь, по его данным, был в последний раз в 2020 году.
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