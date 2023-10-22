В Татарстане ожидается гололедица и до 4 градусов тепла

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 22 октября, в Татарстане ожидается холодная и достаточно сухая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Днем существенные осадки маловероятны. При этом утром кое-где на дорогах в южных и восточных районах возможно образование гололедицы.

Прогнозируется северо-западный ветер силой от 7 до 12 м/с. В утренние часы он местами (но не в Казани) будет усиливаться порывами до 15–17 м/с.

Температура воздуха по Татарстану в светлое время суток составит от 0 до 4 градусов тепла (в столице РТ — от +2 до +4 градусов).