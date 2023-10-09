Татарстанцы делятся фотографиями и видео первого снега

В Татарстане в ряде районов выпал первый снег. Жители делятся фотографиями и видео первого снега в социальных сетях.

Однако синоптики прогнозировали такие погодные условия. Ранее «Татар-информ» сообщал, что дождь с мокрым снегом и сильный ветер обрушатся на Татарстан.

Также профессор КФУ рассказал агентству, что переход через нулевую отметку в Казани обычно случается в период с 30 октября по 2 ноября, этот промежуток называется предзимьем. Снег устилает землю, как правило, с 27 октября по 1 ноября, но чаще всего он тает. Дата устойчивого снежного покрова приходится на середину ноября, когда среднесуточная температура переходит через отметку минус 5 градусов.

По мнению Тимура Аухадеева, предстоящая зима, скорее всего, будет контрастной. Аномально холодный декабрь, по его данным, был в последний раз в 2020 году.