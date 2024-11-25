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В Соцфонде назвали условие дополнительной индексации пенсий в 2025 году
Пенсии россиянам в следующем году, за исключением запланированной индексации на 7,3%, могут дополнительно проиндексировать. Такое возможно при условии, если фактическая инфляция за текущий год будет выше прогноза. Об этом рассказал глава Соцфонда России Сергей Чирков.
По его словам, в настоящее время федеральный бюджет основывается на прогнозе инфляции 7,3%. Соответственно, 1 января пенсии проиндексируют на аналогичный показатель.
«Но если инфляция будет по факту выше, то для оперативности правительство примет постановление о доиндексации пенсий», – приводит слова Чиркова ТАСС.
Ранее в комитете Госдумы по труду рассказали о том, каким категориям граждан проиндексируют пенсии в 2025 году.
Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до 22,5 года.
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