В случае ЧП экипаж «Союза МС-22» покинет МКС на кораблях России и США

Если на Международной космической станции (МКС) произойдет авария до прибытия корабля «Союз МС-23», то экипаж вышедшего из строя корабля «Союз М-22» покинет станцию на кораблях России и США – «Союзе» и Crew Dragon, сообщил «Роскосмос».

Из-за нештатной ситуации с кораблем «Союз МС-22», в который входят Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио, должен вернуться на Землю на «Союзе М-23», пояснили в пресс-службе госкорпорации. Пристыковаться к МКС он должен в беспилотном режиме 22 февраля.

«Системы МКС и корабля "Союз МС-22" работают штатно, но в случае аварии до прибытия "Союза МС-23" экипажу понадобится экстренная эвакуация на Землю», – приводит «Интерфакс» комментарий «Роскосмоса».

По данным корпорации, кресло Франциско Рубио решено временно переместить из «Союза МС-22» в корабль Crew Dragon – работы пройдут 17-18 января. Таким образом, при необходимости экстренной эвакуации Франциско Рубио вернется на Землю на американском корабле, а космонавты «Роскосмоса» – на своем «Союзе МС-22» с неисправной системой охлаждения. Это в пресс-службе объяснили тем, что спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в «Союзе МС-22».

После того, как на МКС прибудет «Союз МС-23», кресла всех трех космонавтов, включая Франциско Рубио, будут перенесены в него. В госкорпорации отметили, что меры для обеспечения безопасного возвращения экипажа МКС на Землю в случае аварии до прибытия корабля «Союз МС-23» были предприняты совместно с космическими агентствами стран-партнеров по станции.

Напомним, 15 декабря на космическом судне«Союз МС-22» произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. Среди причин называлось повреждение из-за попадания микрометеорита или космического мусора. На этой неделе стало известно, что экспедицию команды продлили еще на несколько месяцев, точная дата их возвращения не называется.