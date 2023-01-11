Экипаж «Союза МС-22» пробудет в космосе еще несколько месяцев

Экспедицию команды корабля «Союз МС-22» на Международной космической станции собираются продлить еще на несколько месяцев. Точная дата, когда астронавтов заменят новые члены экипажа, пока не известна, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Поскольку планируется прибытие нового корабля, следующая замена экипажей предполагается через полгода. Мы, вероятно, продлим срок работы 68-й экспедиции на борту станции еще на несколько месяцев», — рассказал он во время телеконференции NASA.

Руководитель космической программы Джоэль Монталбано отметил, что один из членов экипажа российского корабля сможет пересесть на Crew Dragon в случае нештатной ситуации до прибытия «Союза МС-23» на МКС.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что запуск корабля «Союз МС-23» к космической станции запланирован на 20 февраля. Позже на нем сможет вернуться домой российско-американский экипаж поврежденного «Союза МС-22» — космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио. Сам корабль спустят на Землю без пассажиров.

Напомним, 15 декабря на космическом судне произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. Среди причин называлось повреждение из-за попадания микрометеорита или космического мусора.