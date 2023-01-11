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Общество
11 января 2023  13:04

Корабль «Союз М-22» вернется на Землю без экипажа

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Корабль «Союз МС-22», радиатор которого был поврежден, спустится на Землю в беспилотном режиме. Глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал об этом по итогам заседания госкомиссии, передает ТАСС.

«С учетом анализа состояния корабля, тепловых расчетов и технической документации сделан вывод, что корабль "Союз МС-22" должен спускаться в беспилотном варианте», – сказал Борисов.

По его словам, при возникновении особо критичных ситуаций на МКС возможность использования корабля для спасения экипажа будет определяться отдельным решением госкомиссии. 

«Союз МС-23», который вернет экипаж на Землю, будет запущен к космической станции 20 февраля в беспилотном режиме. При этом госкомиссия решила продлить полет российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио. 

«Полет космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио продлевается с возвращением на Землю на корабле "Союз МС-23"», – сказал глава корпорации.

Напомним, 15 декабря на «Союзе» произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля. Среди причин называлось повреждение из-за попадания микрометеорита или космического мусора. «Роскосмос» отправил на МКС рекомендации по возвращению корабля, заверив при этом в отсутствии предпосылок для спуска.

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