В Словакии заявили о согласии Польши на совместную отправку Украине МиГ-29

Словакия получила согласие Польши на совместную отправку Украине советских истребителей МиГ-29. Об этом заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь в социальной сети Facebook (владеющая соцсетью корпорация Meta признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

«На встрече министров обороны стран ЕС в Швеции в среду польский коллега (министр национальной обороны Мариуш Блащак — прим. Т-и) подтвердил, что его страна согласится на совместную процедуру отправки Словакией и Польшей Украине лишних [самолетов] МиГ-29 из обеих стран», — написал глава словацкого военного ведомства.

Накануне Президент Польши Анджей Дуда в интервью американского телеканала CNN рассказал, что Польша готова передать свои истребители МиГ-29 Украине в составе международной коалиции. О готовности на этот шаг еще в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

При этом в начале марта словацкий министр обороны в разговоре с агентством The Associated Press объяснил, что его страна рассматривает возможность передать Украине десять из 11 МиГ-29 после того, как власти Украины обратились к государствам Запада с просьбой поставить истребители.

В начале февраля «Татар-информ» сообщал, что Словакия начала работу над вопросом передачи истребителей МиГ-29 Украине. Украинская сторона хотела бы получить американские истребители F-16 Fighting Falcon, однако в Белом доме говорят, что их поставки сейчас не рассматриваются.