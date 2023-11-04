Два двора из программы «Наш двор» в РТ смогут сдать только в начале 2024 года

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По программе «Наш двор» в 2023 году обновлены 958 дворов. Благоустройство территорий затронуло 263 тыс. жителей близлежащих домов. Однако два двора из плана на 2023 год сдадут только предстоящей весной, заявила на совещании в Доме Правительства РТ руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

По ее словам, завершение работ было отложено из-за ремонта теплотрассы.

Зиннатуллина напомнила, что продолжается сдача документации по дорожным работам, уличному освещению, оборудованию — детскому, спортивному, лавочкам, урнам и другому — и формирование программы на 2024 год. Согласно предварительному перечню, программа «Наш двор» в 2024 году охватит 850 придомовых территорий.

Руководитель фонда отметила наличие незначительных замечаний по уличному и хозяйственно-бытовому оборудованию в этом году. Недочеты связаны с некачественной древесиной, из которой изготавливались объекты, и несоответствием техническому заданию. В результате пострадало качество оборудования, его внешний вид и эксплуатационные параметры. К настоящему моменту все замечания успешно устранены.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе участвовали Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.