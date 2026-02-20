Отделение СФР по РТ: Максимальный размер больничного за один день вырос до 6 827 рублей

Размеры выплат по больничным листам изменились в 2026 году в Татарстане. Максимальная выплата достигает 6,8 тыс. рублей в день, а за целый месяц при большом стаже можно получить 211,6 тыс. рублей. Об особенностях расчета больничных в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.





Эдуард Вафин: «С января 2026 года увеличились как минимальные, так и максимальные размеры выплат по больничным листам»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если стаж работы более восьми лет, размер пособия может достичь 211 649 рублей за полный календарный месяц»

– Эдуард Яфасович, как изменились больничные выплаты у татарстанцев в 2026 году?

– С января 2026 года увеличились как минимальные, так и максимальные размеры выплат по больничным листам. Максимальный размер пособия за один день теперь составляет 6 827 рублей. Если стаж работы более 8 лет, размер пособия по временной нетрудоспособности может достичь 211 649 рублей за полный календарный месяц.

Если в двух годах расчетного периода у работника отсутствовал заработок либо он был ниже минимального размера оплаты труда, расчет больничного производится исходя из МРОТ. С 1 января 2026 года МРОТ установлен в размере 27 093 рублей. Размер дневного пособия определяется путем деления МРОТ на количество календарных дней в месяце, на который приходится период нетрудоспособности. При этом минимальный размер пособия за полный месяц не может быть ниже МРОТ: в 2026 году для месяцев из 30 дней среднедневное пособие составляет 903 рубля, для месяцев из 31 дня – 873 рубля, для февраля (28 дней) – 967 рублей в день.

– А как оплачивается больничный, если у работника была серая зарплата в расчетном периоде?

– При отсутствии у работника заработка в двух годах расчетного периода пособие также исчисляется, исходя из МРОТ, установленного на день наступления временной нетрудоспособности.

– Кто может получить больничные выплаты?

– Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается людям, работающим по трудовым договорам, по договорам гражданско-правового характера. Также пособие выплачивается в случае, если заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней после увольнения.

«Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от заработка работника за два предыдущих года и его страхового стажа» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«При заболевании ребенка в возрасте до 8 лет пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка»

– В каких случаях медицинская организация оформляет больничный лист? Как это происходит?

– Больничный лист выдается в случае заболевания или травмы самого работника, при необходимости ухода за больным членом семьи, при карантине, протезировании в стационаре, долечивании в санатории после стационара, в связи с беременностью и родами.

Больничный лист оформляется в электронном виде. Программное обеспечение СФР автоматически оповещает работодателя об открытии, продлении и закрытии листка нетрудоспособности. Номер электронного листка нетрудоспособности можно уточнить в медицинской организации или в личном кабинете на портале госуслуг.

– Как рассчитывается пособие по временной нетрудоспособности и кто его выплачивает?

– Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от заработка работника за два предыдущих года и его страхового стажа. При стаже 8 лет и более пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет – 80%, при стаже до 5 лет – 60%. Для расчета весь заработок за два предыдущих года суммируется и делится на 730, после чего средний дневной заработок умножается на соответствующий процент, в зависимости от стажа, и на количество дней временной нетрудоспособности.

Если заболевание связано с самим работником, первые три дня больничного оплачивает работодатель, а начиная с четвертого дня выплата производится за счет средств Социального фонда России. В случае временной нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи пособие выплачивается за счет средств СФР с первого дня нетрудоспособности.

– Изменится ли порядок назначения и выплаты пособия по уходу за больным членом семьи в 2026 году?

– Такой порядок в 2026 году остается прежним. Если ухаживают за ребенком младше 7 лет, то больничный оплачивается до 60 дней в году, а при тяжелых заболеваниях срок увеличивается до 90 дней. Для детей в возрасте от 7 до 15 лет пособие выплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю лечения, но не более 45 дней в год. Уход за ребенком-инвалидом до 18 лет оплачивается до 120 календарных дней в году. Если ребенок до 18 лет является ВИЧ-инфицированным либо заболевание связано с поствакцинальным осложнением или злокачественными новообразованиями, пособие выплачивается за весь период лечения или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации.

При заболевании ребенка в возрасте до 8 лет пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка. Если ребенок старше 8 лет или речь идет об уходе за взрослым членом семьи, то размер пособия зависит от страхового стажа ухаживающего: при стаже до 5 лет – 60%, от 5 до 8 лет – 80%, от 8 лет и более – 100%. При амбулаторном лечении (на дому) первые 10 дней оплачиваются в зависимости от стажа, а с 11-го дня – в размере 50% среднего заработка, независимо от его продолжительности. В случае стационарного лечения ребенка все дни больничного оплачиваются в зависимости от стажа человека, осуществляющего уход.

Что касается ухода за взрослым членом семьи, то листок нетрудоспособности выдается на срок до 7 календарных дней по каждому случаю, но не более чем на 30 календарных дней в году.

«Больничный лист оформляется в электронном виде. Программное обеспечение СФР автоматически оповещает работодателя» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Самозанятый может выбрать размер страховой суммы – 35 или 50 тыс. рублей»

– Как индивидуальному предпринимателю и самозанятому получить выплаты по больничному листу?

– Индивидуальные предприниматели могут получить пособие по больничному листу, добровольно вступив в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Для этого нужно подать заявление в Отделение фонда СФР по РТ по месту жительства и уплатить страховые взносы не позднее 31 декабря этого года. Например, если страховые взносы уплачены в 2025 году, то право на выплаты по временной нетрудоспособности, беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие при рождении ребенка возникает в 2026 году. Для назначения пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году индивидуальные предприниматели подают заявление в электронном виде в личном кабинете страхователя либо обращаются в клиентскую службу ОСФР по РТ с необходимыми документами.

С 1 января 2026 года физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», также вправе добровольно вступить в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности, подав заявление в СФР независимо от места жительства. Регистрация проводится в территориальных отделах социального фонда по месту жительства.

Самозанятый может выбрать размер страховой суммы – 35 или 50 тыс. рублей, при этом тариф страхового взноса составляет 3,84%. В первом случае ежемесячный взнос равен 1 344 рублям, во втором – 1 920 рублям. Право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникает после шести месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. При этом пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком в данном эксперименте не предусмотрены.

– Как цифровизация упростила оформление листков временной нетрудоспособности для людей?

– При переходе на электронные листки нетрудоспособности работодатель при наступлении у работника временной нетрудоспособности автоматически получает информацию об открытии, продлении и закрытии больничного, а также уведомление о необходимости направить в СФР сведения для назначения и выплаты пособия. Весь процесс от оформления листка нетрудоспособности до перечисления пособия работник может отслеживать в личном кабинете на портале госуслуг, благодаря чему его участие в оформлении больничного сведено к минимуму.

– В какой срок приходят выплаты после закрытия больничного?

– После закрытия больничного листка работодателю через программное обеспечение СФР поступают сведения для назначения и выплаты пособия, которые работодатель после проверки и заполнения необходимой информации в течение трех рабочих дней направляет в СФР. После получения от работодателя необходимых сведений СФР в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня их получения, назначает и выплачивает пособие работнику на его индивидуальный счет в банке или почтовым переводом через организацию федеральной почтовой связи.