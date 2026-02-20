ОСФР по РТ назвало максимальный размер больничных выплат в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С января 2026 года увеличились минимальные и максимальные размеры выплат по больничным листам. Максимальный размер пособия за один день теперь составляет 6827 рублей. Об особенностях расчета больничных в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

«Если стаж работы более восьми лет, размер пособия по временной нетрудоспособности может достичь 211 649 рублей за полный календарный месяц», – отметил он.

Если в двух годах расчетного периода у работника отсутствовал заработок либо он был ниже минимального размера оплаты труда, расчет больничного производится исходя из МРОТ. С 1 января 2026 года МРОТ установлен в размере 27 093 рублей. Размер дневного пособия определяется путем деления МРОТ на количество календарных дней в месяце, на который приходится период нетрудоспособности.

При этом минимальный размер пособия за полный месяц не может быть ниже МРОТ: в 2026 году для месяцев из 30 дней среднедневное пособие составляет 903 рубля, для месяцев из 31 дня – 873 рубля, для февраля (28 дней) – 967 рублей в день.

