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В следующем году М12 обеспечат связью 4G на всем протяжении трассы
Трассу М12 «Восток» обеспечат связью 4G на всем ее протяжении в 2024 году, при этом уже в этом году такой уровень связи может появиться на большинстве участков магистрали. Об этом сообщает ТАСС.
«В следующем году мы с вами будем иметь хорошую 4G-связь, как аналогично М-11, на всей автомобильной дороге», — рассказал зампредседателя правления госкомпании «Автодор» Константин Макиев в кулуарах форума «Транспорт России».
Напомним, в сентябре Президент Владимир Путин дал старт движению по трассе М12 от Москвы до Арзамаса. В конце 2023 года планируется запустить движение до Казани. Накануне Премьер-министр РФ Михаил Мишустин запустил движение по седьмому этапу трассы М12 в Татарстане.
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