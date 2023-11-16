В следующем году М12 обеспечат связью 4G на всем протяжении трассы

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Трассу М12 «Восток» обеспечат связью 4G на всем ее протяжении в 2024 году, при этом уже в этом году такой уровень связи может появиться на большинстве участков магистрали. Об этом сообщает ТАСС.

«В следующем году мы с вами будем иметь хорошую 4G-связь, как аналогично М-11, на всей автомобильной дороге», — рассказал зампредседателя правления госкомпании «Автодор» Константин Макиев в кулуарах форума «Транспорт России».

Напомним, в сентябре Президент Владимир Путин дал старт движению по трассе М12 от Москвы до Арзамаса. В конце 2023 года планируется запустить движение до Казани. Накануне Премьер-министр РФ Михаил Мишустин запустил движение по седьмому этапу трассы М12 в Татарстане.