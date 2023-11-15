Мост через Волгу на трассе М12 в Татарстане построят с опережением почти на полгода

Мост через Волгу на трассе М12 в Татарстане строится с опережением графика почти на полгода. В настоящее время уже уложен асфальтобетон на проезжей части, устанавливаются барьерные ограждения и опоры освещения. Об этом сообщил начальник производственной службы КУП «Казань» АО «Дороги и Мосты» Михаил Новоселов.

«Была организована надвижка металлоконструкций пролетных строений с обоих берегов. Установлены стапели на левом и правом берегах. Для ускорения работ по бетонированию опор были созданы рабочие мосты тоже с двух берегов. Работы проводились круглосуточно зимой и летом», — рассказал спикер.

Испытания моста планируется провести после того, как будут полностью установлены барьерное ограждение и опоры освещения, отметил он.

«Гарантийный срок службы моста может составить сто лет. За последнее время в России в такие короткие сроки мостов подобной протяженности с таким объемом металлоконструкций и бетона не строили. Пока на его фоне все другие искусственные сооружения меркнут. С Крымским мостом мы не сравниваем. Мы все понимаем, что Крымский мост — это уникальное сооружение», — подчеркнул Новоселов.

Мост через Волгу длиной 3362 метра возводится на восьмом этапе скоростной автодороги. Это самое протяженное искусственное сооружение всей трассы М12 «Восток».