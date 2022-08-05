В сквере Зеленодольска может появиться локация, посвященная танкисту Николаю Алтынову

В сквере Алтынова в Зеленодольске может появиться локация, посвященная герою Великой Отечественной войны — танкисту Николаю Алтынову.

Как рассказали «Татар-информу» в фонде «Институт развития городов РТ», Зеленодольск участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В случае победы проект парка Алтынова может выиграть грант в размере 80 млн рублей.

Сквер Алтынова в микрорайоне Мирный является оазисом дикой природы в городе. По словам архитекторов, это место, которое ценят местные жители и тщательно берегут его историю. Так, во время Великой Отечественной войны горожане защитили лес от вырубки на дрова.

Сейчас парк соединяет две части города и выполняет важную транзитную функцию: здесь семьи играют по выходным в подвижные игры, устраивают пикники и прогулки, рассматривают «танцующие стволы» деревьев.

В случае победы во Всероссийском конкурсе малых городов парк останется максимально природным пространством: будет сохранен сосновый бор с уникальным ландшафтом. Здесь появится событийная площадь со сценой и амфитеатром в цветочной зоне, рядом с ней — детская площадка. Она будет рассчитана на ребят разных возрастов и разных физических возможностей.

В городе создано сильное инклюзивное сообщество. Алеся Лежнина — общественный деятель и эксперт — участвовала в подготовке проекта вместе с командой фонда и посоветовала, какие решения важно заложить в проект. Также в весенних и зимних мероприятиях принимали участие пациенты реабилитационного центра «Доверие»: благодаря этому в будущем парке будет создана максимально безбарьерная среда.

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