В Зеленодольске «особенные» дети станцевали во флешмобе под песню «Улыбайся!»

В Зеленодольске в парке «Березовая роща» состоялся флешмоб, в котором приняли участие юные подопечные зеленодольских реабилитационных центров «Идель» и «Доверие». Дети станцевали под песню «Улыбайся» и порадовались наступившему лету.

Идейными вдохновителями акции стали участницы студии танца Dangels.

«Идея этого флэшмоба заключается в том, чтобы показать, какая у нас крутая молодёжь в городе. Несмотря на наши различия, мы вместе!» — рассказала руководитель и хореограф студии Ангелина Жиряева.

Общественный помощник главы Зеленодольского района Алеся Лежнина отметила, что очень важно взаимодействие людей в социуме, потому что это позволяет ребятам социализироваться, находить свои новые творческие стороны, общаться. «Это очень важно, потому что в наше время не хватает именно живого личного общения», — считает она.

По словам начальника отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регины Чибриковой, такой флешмоб провели впервые, воспитанникам он очень понравился. «В центре „Идель“ с 2020 года реализуется программа „Сопровождаемое проживание“, там проживают люди с инвалидностью со всей республики, вот теперь впервые для них организовали флешмоб. Они были такие счастливые!» — поделилась с «Татар-информом» собеседница агентства.