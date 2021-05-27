В СКР заявили, что слова Бастрыкина об охране казанской школы вырваны из контекста

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко, слова Бастрыкина о причинах трагедии в казанской школе были неверно интерпретированы журналистами.

«В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста, часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за нее», – добавили в Следкоме РФ.

Также Петренко отметила, что глава СКР не делал выводов о виновности родителей в трагедии, произошедшей в гимназии №175 в Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава СКР Александр Бастрыкин назвал одной из причин трагедии в казанской школе №175 отказ родителей платить за охрану. Позднее в Кремле прокомментировали слова руководителя ведомства.