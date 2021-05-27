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Ру Тат
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27 мая 2021  14:59
Полина Шевчук

Песков прокомментировал слова главы СКР о причинах трагедии в казанской школе №175

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Как сообщает издание RT, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ответил на слова руководителя СКР Александра Бастрыкина о том, что причиной трагедии в гимназии №175 в Казани мог стать отказ родителей платить за охрану.

Песков подчеркнул, что степень ответственности может определить только суд, основываясь на материалах следствия, которое еще ведется.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Александр Бастрыкин назвал отказ родителей учеников гимназии №175 в Казани платить за охрану – одной из причин трагедии.

#дмитрий песков #ЧП в казанской школе
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