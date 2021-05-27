Глава следкома РФ назвал причиной трагедии в школе №175 отказ родителей платить за охрану

Сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что причиной трагедии в казанской школе №175 стало отсутствие охраны, которую не оплатили родители учеников. Об этом сообщают «Известия».

На военно-научной конференции в Москве Бастрыкин рассказал, как общался с директором школы по поводу охраны в здании.

«Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" — "Родители были против" — "Почему?". Молчит. А я-то знаю, почему – родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», – рассказал глава следкома на конференции.