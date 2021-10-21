В школах Татарстана во время осенних каникул будут организованы пришкольные лагеря

В школах Татарстана во время осенних каникул, которые пройдут с 1 по 7 ноября, будут работать пришкольные лагеря, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Никаких изменений в расписании осенних каникул нет. Они начнутся 1 ноября и продлятся до 7 ноября. Для детей будут организованы пришкольные лагеря. Работа всех учреждений будет организована строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», – рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в детских садах, школах и колледжах строго контролируется Роспотребнадзором. Классы, в которых болеют более 20% детей, закрываются на разобщение. Решение об этом принимает руководитель учреждения, о чем информирует Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что детские сады республики во время нерабочей недели продолжат функционировать в обычном режиме. Напомним, накануне Президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочим.