В СИЗО оставили челнинца, обвиняемого в убийстве пожилой пары и угоне их авто

Верховный суд Татарстана оставил под стражей 50-летнего жителя Набережных Челнов Рената Зиннурова. Его обвиняют в жестоком убийстве пожилых супругов.

Трагедия развернулась в коттеджном поселке Боровецкий летом прошлого года. По версии следствия, несколько лет Зиннуров работал у пожилой пары – ухаживал за домом. 16 июля 2021 рабочий поссорился с хозяйкой, после чего набросился на нее с ножом. На крики женщины вышел ее супруг. Тогда работник накинулся и на него. На телах мужа и жены эксперты насчитали свыше 20 ножевых ранений.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Все произошло на глазах у домработницы, которая пыталась остановить Зиннурова. Женщина начала бить его по спине мотыгой, но нападавший отобрал инструмент и едва не накинулся на женщину, однако ей удалось убежать.

Расправившись с пожилой парой, Зиннуров забрал из дома ценные вещи, сел в их автомобиль и попытался скрыться, однако его задержали полицейские.

Свою вину подсудимый признал частично. Правда, в чем именно он не согласен со следствием, отвечать журналистам не стал, как и раскрывать подробности случившегося. Сегодня прокуратура попросила суд продлить Зиннурову меру пресечения еще на полгода.

«Подсудимый обвиняется в тяжком преступлении. Есть все основания полагать, что оказавшись на свободе, он может скрыться или оказать давление на свидетелей», – обратился к суду гособвинитель.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Услышав ходатайство государственного обвинения, возражать Зиннуров не стал.

«А что мне? Все равно ничего не изменится. Хотелось бы повидать детей, но для моей семьи это будет очередным стрессом», – сказал суду подсудимый.

Ходатайство прокурора суд удовлетворил частично. Зиннурова оставили в СИЗО еще на три месяца. Дата первого судебного заседания будет назначена в ближайшее время.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Набережночелнинский городской суд арестовал обвиняемого в убийстве пожилой пары Рената Зиннурова.

Мужчина рассказал, что всему виной стал нервный срыв – якобы у него в последнее время были финансовые трудности и он переживал развод с женой.