В Сирии прошли массовые акции в поддержку России
В сирийских городах Эль-Хасаке и Алеппо прошли массовые демонстрации в поддержку российской спецоперации на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на государственное агентство Сирии САНА.
В Алеппо собрались студенты с флагами России и Сирии. Они заявили о солидарности с российским народом и правительством и осудили политику США, которая угрожает стабильности и безопасности России.
В Эль-Хасаке был организован массовый автопробег, во время которого местные жители скандировали «Россия, мы с тобой!»
Ранее сирийский лидер Башар Асад поддержал Президента РФ Владимира Путина в решении провести специальную военную операцию в Донбассе, о которой было объявлено 24 февраля.
Лидеры двух стран условились о дальнейших ваимодействиях и контактах на различных уровнях.