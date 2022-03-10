В Сирии прошли массовые акции в поддержку России

В сирийских городах Эль-Хасаке и Алеппо прошли массовые демонстрации в поддержку российской спецоперации на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на государственное агентство Сирии САНА.

В Алеппо собрались студенты с флагами России и Сирии. Они заявили о солидарности с российским народом и правительством и осудили политику США, которая угрожает стабильности и безопасности России.

В Эль-Хасаке был организован массовый автопробег, во время которого местные жители скандировали «Россия, мы с тобой!»

Ранее сирийский лидер Башар Асад поддержал Президента РФ Владимира Путина в решении провести специальную военную операцию в Донбассе, о которой было объявлено 24 февраля.

Лидеры двух стран условились о дальнейших ваимодействиях и контактах на различных уровнях.