Президенты России и Сирии обсудили ситуацию на Донбассе
Президент РФ Владимир Путин проинформировал коллегу из Сирии Башара Асада о ситуации на Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.
Сирийский лидер поддержал главу российского государства в решении провести специальную военную операцию в Донбассе.
Он также осудил политику Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, которая в свое время привела к вооруженным конфликтам на Ближнем Востоке.
Путин и Асад также обсудили тематику сирийского урегулирования и продвижение политического процесса в рамках астанинского формата для сохранения территориальной целостности и независимости Сирии.
Кроме того, стороны рассмотрели некоторые вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества. В частности, в торгово-экономической сфере.
Лидеры двух стран условились о дальнейших ваимодействиях и контактах на различных уровнях.