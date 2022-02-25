Президенты России и Сирии обсудили ситуацию на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин проинформировал коллегу из Сирии Башара Асада о ситуации на Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.

Сирийский лидер поддержал главу российского государства в решении провести специальную военную операцию в Донбассе.

Он также осудил политику Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, которая в свое время привела к вооруженным конфликтам на Ближнем Востоке.

Путин и Асад также обсудили тематику сирийского урегулирования и продвижение политического процесса в рамках астанинского формата для сохранения территориальной целостности и независимости Сирии.

Кроме того, стороны рассмотрели некоторые вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества. В частности, в торгово-экономической сфере.

Лидеры двух стран условились о дальнейших ваимодействиях и контактах на различных уровнях.