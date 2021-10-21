В Севастополе с 30 октября вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса

С 30 октября по 7 ноября в Севастополе ужесточаются противоковидные ограничения: закрываются театры, кино, спортзалы, салоны красоты и другие места массового посещения, заявил губернатор города Михаил Развожаев, передает РИА Новости.

Глава администрации Севастополя отметил, что общепитам будет разрешено работать навынос или осуществлять доставку. Также продолжат функционировать аптеки и магазины, продающие продукты питания и товары первой необходимости.

«Распространение (коронавирусной инфекции) нарастает. Поэтому предлагаю с 30 октября по 7 ноября сделать полный стоп по учреждениям культуры, спорта. Спектакли и запланированные мероприятия надо перенести на более поздние сроки, а эту неделю максимально замотивировать людей побыть дома. Это же касается кинотеатров, общепита, кроме работы навынос, салонов, парикмахерских. Все что касается необязательного посещения. Все на неделю приостанавливается», — сказал Развожаев на заседании правительства города.

20 октября Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Глава государства обратил внимание на то, что регионы РФ в зависимости от эпидемиологической ситуации могут сами установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что российские туристы еще до официального объявления выходных дней начали массово бронировать номера в гостиницах Крыма.