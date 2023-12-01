В Сети завирусилось видео с шуточным приглашением на День Татарстана на выставке «Россия»

В Сети появилось видео с шуточным приглашением на День Татарстана, который состоится завтра, 2 декабря, на выставке-форуме «Россия», проходящей в Москве на ВДНХ.

Создатели видеоролика отмечают, что «все стихии в унисон поют про Татарстан перед Днем Татарстана на ВДНХ». По их мнению, «просмотр клипа неизбежно ведет к привыканию и напеванию песенки рыбки целый день».

В видео перечисляются достижения Татарстана в нефтяной промышленности, производстве автомобилей и воздушных судов, сельском хозяйстве, IT-индустрии (в частности, упоминается город Иннополис) и других отраслях экономики. Завершается клип слоганом «Мы вас ждем!».

Звучащая в видео песня представляет собой перепевку популярной детской композиции «Акуленок» (которая сама представляет собой вариацию по мотивам песни Baby Shark).

День Татарстана на выставке-форуме «Россия», организованной на ВДНХ, пройдет 2 декабря. Культурная программа республики начнется с самого утра и развернется на пяти площадках. Церемония открытия с участием Раиса РТ Рустама Минниханова состоится в 10.00 в зале А павильона №75.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября этого года и продлится до 12 апреля 2024-го. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.