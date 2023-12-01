Минниханов рассказал о достижениях Татарстана и пригласил всех на выставку «Россия»

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал о достижениях республики и пригласил всех посетить выставку «Россия» в Москве. Соответствующее видео опубликовано в официальном телеграм-канале данной выставки-форума.

«Татарстан – один из ведущих регионов России. У нас развиты нефтедобыча и нефтехимия. Мы – крупный промышленный регион. Известными брендами республики являются «Татнефть», «КАМАЗ», Казанский авиационный завод (КАЗ). Мы производим вертолеты и корабли. Одна из лучших экономических зон – «Алабуга» находится в Татарстане», - рассказывает руководитель республики.

Напомним, День Республики Татарстан пройдет на выставке 2 декабря. Минниханов уже поручал обеспечить проведение всех мероприятий в этот день на самом высоком уровне.

На экспозициях выставки, которая развернется на пяти локациях московского ВДНХ, представят значимые достижения РТ в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. Также гостей ждут мастер-классы по татарской кухне, изготовлению тюбетеек и сувениров из кожи, практикумы по изучению татарского языка и многое другое. Вход бесплатный.

Официальная церемония открытия мероприятия запланирована в зале А павильона №75.

Отметим, что выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024-го. Всего на данном форуме продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку также посетит и Президент РФ Владимир Путин.