В Сети появились кадры последствий обстрелов сектора Газа

В соцсетях очевидцы показывают последствия обстрелов сектора Газа.

Напомним, в минувшую субботу Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Были выпущены более 4 тысяч ракет, после чего бойцы ХАМАС начали вторжение в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи». В стране объявили военное положение.

По последней информации, в результате погибли свыше 700 мирных израильтян, еще 2243 человека получили ранения.

Накануне власти Израиля ввели в действие специальный пункт «40 алеф», который означает официальное объявление войны.