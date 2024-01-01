В сети опубликовали новогоднее видеообращение Путина на татарском языке

В сети появилось видео, на котором Президент РФ Владимир Путин поздравляет граждан с Новым 2024 годом на татарском языке. Предположительно, ролик сгенерировала нейросеть, пишет KazanFirst.

«Владимир Путин выступает со своим актуальным поздравлением на 2024 год, но только на татарском языке. Видео, фактически дублирует оригинальное обращение на русском, и кажется, что президент РФ сам выступает на татарском», - говорится в описании к видео.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил с Новым годом командующих армейскими группировками.



Также российский лидер поздравил коллектив и ветеранов газеты «Красная звезда» с ее столетием.