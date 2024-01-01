news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 1 января 2024 18:59

В сети опубликовали новогоднее видеообращение Путина на татарском языке

Скопировать ссылку

В сети появилось видео, на котором Президент РФ Владимир Путин поздравляет граждан с Новым 2024 годом на татарском языке. Предположительно, ролик сгенерировала нейросеть, пишет KazanFirst.

«Владимир Путин выступает со своим актуальным поздравлением на 2024 год, но только на татарском языке. Видео, фактически дублирует оригинальное обращение на русском, и кажется, что президент РФ сам выступает на татарском», - говорится в описании к видео.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил с Новым годом командующих армейскими группировками.

Также российский лидер поздравил коллектив и ветеранов газеты «Красная звезда» с ее столетием.

#Владимир Путин #Обращение #Новый год #татарский язык
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100