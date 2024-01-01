Путин поздравил с Новым годом командующих армейскими группировками

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин перед Новым годом поздравил с наступающим праздником командующих армейскими группировками. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

При этом Песков пояснил, что речь идет о командующих южным, центральным, западным, восточным, а также херсонским и запорожским направлениями. Российский лидер поздравил военачальников по телефону.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин в новогоднем поздравлении поблагодарил участников специальной военной операции.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.