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Путин поздравил с Новым годом командующих армейскими группировками
Президент РФ Владимир Путин перед Новым годом поздравил с наступающим праздником командующих армейскими группировками. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Президент Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск», — сообщил пресс-секретарь главы государства.
При этом Песков пояснил, что речь идет о командующих южным, центральным, западным, восточным, а также херсонским и запорожским направлениями. Российский лидер поздравил военачальников по телефону.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин в новогоднем поздравлении поблагодарил участников специальной военной операции.
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