Путин поздравил коллектив и ветеранов газеты «Красная звезда» с ее столетием

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов газеты «Красная звезда» со столетним юбилеем издания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«История легендарной „Красной звезды“ крепкими, нерушимыми узами связана с ратной летописью отечественных Вооруженных сил. <…> она всегда отстаивала непреходящие идеалы патриотизма и гражданственности, была открыта для новых содержательных проектов и талантливых авторов <…>», — заметил российский лидер.

По мнению Президента, самого глубокого признания заслуживают героизм, отвага и мужество военных корреспондентов газеты, которые они проявили на фронтах Великой Отечественной войны.

«Нынешний коллектив газеты достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников», — выразил уверенность Путин, назвав «главным» и «приоритетным» направлением работы издания освещение специальной военной операции на Украине (СВО).

В завершение глава российского государства пожелал журналистам «Красной звезды» успехов и поздравил с наступившим Новым годом.

Газета «Красная звезда» была создана по решению Политбюро ЦК РКП(б) от 29 ноября 1923 года как центральный печатный орган Наркомата обороны по военным делам (впоследствии — Министерства обороны СССР). Первый номер вышел 1 января 1924 г.



В годы Великой Отечественной войны «Красная звезда» стала одной из ведущих общенациональных газет. На ее страницах печатались такие авторы, как Андрей Платонов, Константин Симонов, Алексей Толстой, Михаил Шолохов и Илья Эренбург. С весны 1992-го — центральный печатный орган Министерства обороны РФ.