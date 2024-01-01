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Путин поздравил коллектив и ветеранов газеты «Красная звезда» с ее столетием
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов газеты «Красная звезда» со столетним юбилеем издания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«История легендарной „Красной звезды“ крепкими, нерушимыми узами связана с ратной летописью отечественных Вооруженных сил. <…> она всегда отстаивала непреходящие идеалы патриотизма и гражданственности, была открыта для новых содержательных проектов и талантливых авторов <…>», — заметил российский лидер.
По мнению Президента, самого глубокого признания заслуживают героизм, отвага и мужество военных корреспондентов газеты, которые они проявили на фронтах Великой Отечественной войны.
«Нынешний коллектив газеты достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников», — выразил уверенность Путин, назвав «главным» и «приоритетным» направлением работы издания освещение специальной военной операции на Украине (СВО).
В завершение глава российского государства пожелал журналистам «Красной звезды» успехов и поздравил с наступившим Новым годом.
В годы Великой Отечественной войны «Красная звезда» стала одной из ведущих общенациональных газет. На ее страницах печатались такие авторы, как Андрей Платонов, Константин Симонов, Алексей Толстой, Михаил Шолохов и Илья Эренбург. С весны 1992-го — центральный печатный орган Министерства обороны РФ.
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