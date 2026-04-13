В сети доступны снимки обратной стороны Луны, сделанные во время миссии Artemis II

NASA опубликовало снимки, сделанные экипажем во время первой за полвека пилотируемой миссии к Луне Artemis II.

На фотографиях изображена детальная поверхность земного спутника, солнечное затмение, вид на Землю с обратной стороны Луны и быт астронавтов на борту Orion.

Помимо разрешенного профессионального оборудования у экипажа на борту были смартфоны. Ранее участникам космических миссий запрещалось проносить мобильные устройства из-за долгого процесса утверждения оборудования.

Мобильные гаджеты были утверждены после проверки на исключение угроз, связанных с хрупкостью стекла, радиацией и перегревом батарей. Кроме того, на устройствах был исключен доступ к интернету и сотовой сети.

Миссия Artemis II — первая за более чем 50 лет пилотируемая миссия к Луне. Корабль Orion стартовал с мыса Канаверал во Флориде. Экипаж корабля: командир Грегори Рид Уайсмен, пилот Виктор Гловер, двое специалистов Кристина Кук и Джереми Хансен. Общая продолжительность миссии составила около 10 дней.

В ходе полета корабль установил два рекорда: в момент прохождения «мертвой зоны», когда корабль ближе всего находился к поверхности Луны, экипаж на 40 минут потерял связь с Землей, а также отдалился от родной планеты дальше, чем кто-либо из астронавтов (406 771 км).

NASA планирует провести еще один испытательный полет и в 2028 году осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны.

Ранее казанские астрономы сообщали, что в Татарстане ведутся масштабные лунные исследования с целью освоения полезных ресурсов естественного спутника Земли.