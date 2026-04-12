Казанские ученые работают над освоением ресурсов Луны

Масштабные лунные исследования проводятся в Татарстане, сообщает «Вести Татарстан». Казанские астрономы ставят целью быть первыми по освоению полезных ресурсов естественного спутника Земли.

Научный руководитель Астрономической обсерватории имени Энгельгардта Юрий Нефедьев рассказал, что его отец, Анатолий Нефедьев, построил первые карты либрационной зоны Луны, и большой кратер на южном полюсе назван его именем. Сегодня ученые проводят лунные исследования на новом уровне. Одна из ключевых задач — теоретическое моделирование районов Луны, где сосредоточены полезные ресурсы.

Исследователи также работают над проблемой точной посадки на Луну. Если космический аппарат попадет на гору, он разобьется, поэтому ученые стремятся достичь цели с точностью хотя бы 100 метров. Вторая задача –координатно-временное обеспечение, включая доведение системы ГЛОНАСС до орбиты Луны, добавил Нефедьев.

В обсерватории Энгельгардта работает астрономический зеркальный телескоп, управляемый через специальную программу. Инженер Фарит Аюпов пояснил, что телескоп автоматически настраивается на нужную точку небесной сферы и производит измерения.

Ученые КФУ совместно с Академией наук Татарстана изучают результаты наблюдений, полученных с помощью полутораметрового телескопа в Турции. Это совместный проект двух стран. Главная задача – наземная оптическая поддержка орбитальной обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма», позволяющая исследовать квазары, скопления галактик и двойные звездные системы.

Заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Владимир Безменов отметил, что в обсерватории занимаются изучением звезд и Земли. Используя данные дистанционного зондирования из космоса, получаемые различными аппаратами, ученые исследуют космические снимки. Используя современные технологии и опыт поколений, ученые и студенты выстраивают новые пути к звездам, чтобы сохранить звание первых в космосе.