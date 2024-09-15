Местами в Татарстане ночью опустится туман

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Завтра, 16 сентября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром понедельника местами по республике, но не на территории Казани, опустится туман.

В темное время суток на территории региона прогнозируется от 5 до 10 градусов выше нуля, на западе — до 13 градусов. В том числе в столице РТ ожидается от +11 до +13 градусов (но в низких местах — всего от +8 до +10).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ближайшие дни в Татарстане сохранится летняя погода — на 5–8 градусов теплее нормы.