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В семье из Менделеевска родилась «королевская двойня»
У живущих в Менделеевске Романа и Татьяны Карганян родилась «королевская двойня» — так называют близнецов разного пола. Об этом пишет газета «Менделеевские новости».
У супругов уже есть сын Демид, а 27 июня Татьяна родила мальчика и девочку ростом 49 сантиметров и весом 2 килограмма 846 граммов и 3 килограмма 30 граммов соответственно.
Мальчика назвали Леоном, а девочку — Николь. Оба имени имеют изначально греческое происхождение. Леон происходит от древнегреческого λέων — «лев», а Николь — женская форма латинской версии древнегреческого имени Νῑκόλαος (Николай), которое образовано от νῑκάω — «побеждать» и λᾱός — «народ».
«Для нас рождение малышей — это значимое событие. Быть мамой и папой двойни — это большое счастье и настоящий подарок судьбы», — подчеркнули супруги Карганян.
Начальник местного отдела ЗАГС Татьяна Алексеева и коллектив редакции районной газеты поздравили молодых родителей, особо отмечает издание.
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