Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Маркелий, Авенир и Ариза вошли в топ редких имен новорожденных в Казани
С 8 по 14 июля в Казани родились 406 детей: 207 мальчиков и 199 девочек, рассказали в мэрии столицы РТ.
Самый крупный ребенок, родившийся на прошлой неделе, весил 4710 граммов, самый маленький — 1100.
Также в исполкоме традиционно назвали самые популярные и редкие имена за прошедшие семь дней. Так, чаще всего горожане называли новорожденных Камилем, Тимерханом, Иваном, Амиром, Артемом, Тимуром, Львом, Каримом, Эмилией, Софией, Лией, Мией, Майей, Айлин и Анной.
Самыми редкими же стали Арыслан, Ильдан, Амин, Эмин, Святослав, Тагир, Маркелий, Ян, Авенир, Кир, Хасан, для девочек — Данелия, Тамина, Вера, Влада, Ариза, Ясина, Ансель, Адриана, Стефания и Аврора.
По данным Управления ЗАГС Казани, с 8 по 14 июля в городе зарегистрировано 335 браков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»