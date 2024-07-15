Маркелий, Авенир и Ариза вошли в топ редких имен новорожденных в Казани

С 8 по 14 июля в Казани родились 406 детей: 207 мальчиков и 199 девочек, рассказали в мэрии столицы РТ.

Самый крупный ребенок, родившийся на прошлой неделе, весил 4710 граммов, самый маленький — 1100.

Также в исполкоме традиционно назвали самые популярные и редкие имена за прошедшие семь дней. Так, чаще всего горожане называли новорожденных Камилем, Тимерханом, Иваном, Амиром, Артемом, Тимуром, Львом, Каримом, Эмилией, Софией, Лией, Мией, Майей, Айлин и Анной.

Самыми редкими же стали Арыслан, Ильдан, Амин, Эмин, Святослав, Тагир, Маркелий, Ян, Авенир, Кир, Хасан, для девочек — Данелия, Тамина, Вера, Влада, Ариза, Ясина, Ансель, Адриана, Стефания и Аврора.

По данным Управления ЗАГС Казани, с 8 по 14 июля в городе зарегистрировано 335 браков.