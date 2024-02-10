В сельские медучреждения Татарстана в 2023 году поступило более 1800 единиц оборудования

1805 единиц медицинского оборудования поступило в медучреждения Татарстана, расположенные в сельской местности. В том числе закуплено четыре компьютерных томографа в Азнакаевскую, Нурлатскую, Сабинскую и Сармановскую ЦРБ.

В 17 медучреждений завезли современные маммографы, сообщает Минздрав республики. Маммографический аппарат обеспечивает высококачественное рентгеновское изображение молочной железы, необходимое для точной диагностики и выявления ранних стадий рака. Высокая производительность аппарата позволяет увеличить пропускную способность отделения, что является существенным преимуществом для проведения скрининговых исследований, отмечают в ведомстве.

Установлено 20 стационарных рентген-аппаратов, на них уже ведется прием пациентов. Кроме этого, некоторые поликлиники оснащены передвижными рентгеновскими аппаратами, УЗИ-аппаратами – как стационарными, так и мобильными.

Эндоскопическими системами оснащены Дрожжановская центральная районная больница, Камско-Полянская районная больница Нижнекамского района и Спасская ЦРБ.

В ФАПах 38 районов республики заменены автоматические дефибрилляторы. Дыхательные аппараты (224 штуки) также поступили в фельдшерско-акушерские пункты республики.

Оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием ведется по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранения». Нацпроекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более двух тысяч пожилых жителей Татарстана, проживающих в сельской местности, прошли диспансеризацию в январе 2024 года. Обследование проходит в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».