В январе по нацпроекту диспансеризацию прошли более двух тысяч пожилых татарстанцев

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Более двух тысяч пожилых жителей Татарстана, проживающих в сельской местности, прошли диспансеризацию в январе 2024 года. Обследование проходит в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Жителей старше 65 лет доставляют в районные больницы, где они проходят диспансеризацию, а также дополнительные скрининги на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

Доставку граждан проводит мобильная бригада комплексных центров социального обслуживания населения на транспорте, специально закупленном для реализации проекта «Старшее поколение». Так, в 2023 году в районные больницы доставили 61 194 пожилых сельчанина, что превысило запланированное количество почти на три тысячи человек, рассказали в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ.

Проект направлен на повышение качества жизни пожилых граждан, создание условий для активного долголетия. Своевременное прохождение диспансеризации помогает вовремя выявить проблемы со здоровьем и начать лечение, напомнили в ведомстве.

В текущем году доставкой планируется охватить порядка 57 тыс. граждан. На сегодняшний день в районных больницах уже побывали 2 864 пожилых сельчанина.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина. Действующие нацпроекты завершаются в России в 2024 году. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря 2023 года глава государства поручил подготовить и запустить обновленные программы.