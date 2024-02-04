Жительница РТ, победившая рак: «Я не пошла на диспансеризацию — это самая большая ошибка»

Фото: Миляуша Хазиева

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака, памятная дата, которая провозглашена Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями. Эта болезнь является одной из частых причин смерти по всему миру.

С ней столкнулась и жительница деревни Ташлы Елга Кукморского района РТ, директор Каркаусского дома культуры Альфия Газизуллина. На своем примере она доказала, что можно победить рак несмотря на все трудности.

Фото: Миляуша Хазиева

«В 2020 году был коронавирус. Я не пошла на диспансеризацию и считаю это самой большой ошибкой. Наш местный фельдшер сказала пройти маммографию. Я спокойно ее прошла, и вдруг мне приходит смс с требованием срочно пройти УЗИ. Даже тогда я не думала, что будет что-то плохое, ведь у меня ничего не болело. С результатами УЗИ я пошла к врачу и услышала эти страшные слова: „У вас рак“», — вспоминает она.

Рассказать о своем недуге, открыто поделиться своими переживаниями и мыслями женщина смогла лишь со своими двумя коллегами по работе.

«Мы даже не предполагали, что в нашем коллективе может произойти такое несчастье. Этого даже врагу не пожелаешь. Поэтому новость мы переживали очень тяжело. Всячески старались ее поддерживать. Она ведь наш директор. Когда ее не бывало на работе, нам приходилось непросто, но всегда мы были на связи», — поделилась Юлдус Гарипова.

Фото: Миляуша Хазиева

Альфия Газизуллина прошла 8 месяцев химиотерапии, 25 сеансов лучевой терапии, затем год реабилитации. Теперь самое страшное позади. Победившая рак женщина посоветовала тем, кто столкнулся с такой проблемой, не опускать руки, верить в лучшее и жить с надеждой на выздоровление. Ее девиз: «Надо ценить данную Всевышним жизнь и быть сильной».

«Нужно научиться принимать свою болезнь. Потому что она живет в тебе, она часть тебя. Ей нельзя поддаваться, а наоборот, нужно победить ее», — призвала Альфия Газизуллина.