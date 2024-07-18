В селе Пестречинского района благодаря самообложению благоустроили все улицы

В селе Надеждино Пестречинского района РТ благодаря программе самообложения благоустроили все улицы. В этом году здесь был проведен частичный ремонт по улицам Молодежная, Новая, Комарова.

В целом по всему Надеждинскому сельскому поселению в рамках программы завершено щебенение внутрипоселковых дорог. Так, благоустроено более 150 метров дороги по улице Новаторов деревни Аркатово, 70 метров по улице Овражная деревни Петрово и 110 метров по улице Комарова деревни Средняя Ия.

В деревне Кобяково — в единственном населённом пункте Кобяковского сельского поселения — начаты работы по программе самообложения.

Сельчане запланировали потратить часть средств на обустройство ограждения местного кладбища. Два года назад было обустроено 360 метров забора. В этом году работы продолжены — новый металлический штакетник высотой 1,25 метра установят на отрезке протяженностью 235 метров.

Напомним, что программа самообложения работает в Татарстане с 2013 года. Сельские жители собирают средства на благоустройство, освещение, дорожные и иные работы, а параллельно идет финансирование из бюджета РТ: на каждый рубль от жителя республика выделяет 4 рубля. Решение о введении самообложения принимается на сходе граждан.

В бюджете Татарстана на 2024–2026 годы на софинансирование самообложения предусмотрено более 1 млрд рублей ежегодно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на родине Героя Советского Союза в Пестречинском районе, в селе Альвидино, благоустроят дорогу.