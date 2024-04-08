Татарстанцы за девять лет направили 2 млрд рублей по самообложению на развитие территорий

По программе самообложения татарстанцы вложили в развитие территорий республики более 2 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«С 2014 по 2023 год общая сумма софинансирования самообложения граждан из бюджета республики составила 9,3 млрд рублей», – рассказал спикер.

По словам Пелевина, в бюджете Татарстана на 2024 – 2026 годы на софинансирование самообложения предусмотрено более 1 млрд рублей ежегодно.