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Татарстанцы за девять лет направили 2 млрд рублей по самообложению на развитие территорий
По программе самообложения татарстанцы вложили в развитие территорий республики более 2 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.
«С 2014 по 2023 год общая сумма софинансирования самообложения граждан из бюджета республики составила 9,3 млрд рублей», – рассказал спикер.
По словам Пелевина, в бюджете Татарстана на 2024 – 2026 годы на софинансирование самообложения предусмотрено более 1 млрд рублей ежегодно.
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