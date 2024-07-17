На родине Героя Советского Союза в Пестречинском районе благоустроят дорогу

На родине Героя Советского Союза Петра Гаврилова в селе Альвидино Пестречинского района Татарстана сегодня приступили к благоустройству дороги. Работы на улице Озерная выполняются по программе самообложения.

Здесь предусмотрено щебенение на бутовое основание, которое было выполнено в предыдущие годы. На благоустройство 220 метров внутрипоселковой дороги собрано 235 тыс. рублей.

В другом населенном пункте Конского поселения — селе Конь жители собрали 870 тыс. рублей, их планируется направить на щебенение дороги по улице Тукая. Сейчас подготовлены все документы для проведения аукциона по определению подрядной организации.

«Также на часть средств мы планируем провести ремонт пешеходного моста внутри села и спилить аварийные деревья на территории. На сумму 150 тыс. рублей будет произведена замена сгоревших лампочек уличного освещения», — отметил глава Конского сельского поселения Рифгат Багауов.

В деревне Кызыл Яшьляр на средства самообложения в предыдущие годы были проведены работы по прокладке новой водопроводной трассы, в этом году запланирована установка автоматики для системы водоснабжения.

По программе самообложения на каждый собранный жителями рубль республика выделяет 4 рубля. Решение о введении самообложения принимается на сходе граждан.

В бюджете Татарстана на 2024–2026 годы на софинансирование самообложения предусмотрено более 1 млрд рублей ежегодно, о чем ранее сообщал «Татар-информ».