В зеленодольском селе Осиново по просьбе жителей защебенили улицу в частном секторе

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В селе Осиново Зеленодольского района защебенили улицу Сосновая, которая находится в частном секторе. В прошлом году сельская улица попала в программу дорожных работ, однако из-за финансовых лимитов защебенить улицу полностью не удалось.

На встрече с трудовым коллективом птицеводческого комплекса «Ак Барс» в июле этого года осиновцы обратились к главе Зеленодольска Михаилу Афанасьеву с просьбой провести дополнительный ремонт дорожного полотна на Сосновой.

«В общей сложности длина улицы Сосновой составляет 837 метров, из которых строители сделали 600 метров, а 237 оставили. Глава велел выделить деньги и доделать, что и было исполнено», — отметили в пресс-службе.

«Спасибо Вам, Михаил Павлович, за неравнодушие!» — написали жители после ремонта улицы в официальный паблик Зеленодольского района в соцсетях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Зеленодольском районе в этом году за 300 млн рублей благоустроили 62 двора, в том числе восемь дворовых территорий с охватом 32 многоквартирных домов в селе Осиново.

