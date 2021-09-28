В селе Осиново Зеленодольского района завершаются работы по программе «Наш двор»

Фото: пресс-служба главы Зеленодольского района РТ.

В этом году в Осиново в республиканскую программу «Наш двор» вошло восемь дворовых территорий с охватом 32 многоквартирных домов. Благоустройство территорий находится на финальной стадии. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

«В настоящее время завершаются работы по строительству дорог и тротуаров, установке и обновлению опор уличного освещения, детских площадок, а также элементов благоустройства», — отметил источник.

Кроме того, в этом году в рамках второго этапа программы благоустройства сразу в нескольких дворах многоквартирных домов села Осиново появились новые игровые площадки для детей. В прошлом году здесь обновили придомовые дороги, тротуары, установили спортивные элементы в 25 дворах.

В общей сложности в 2021 году, помимо благоустройства в Осиново, ремонт зашел в 62 двора Зеленодольска и 14 дворов затронул в Васильево. В прошлом году в Зеленодольском районе было отремонтировано 97 дворов, в Васильево — 12, в Зеленодольске — 60, Осиново — 25.

В будущем году к благоустройству запланированы 18 дворов в Зеленодольском районе. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане определены 200 дворов для благоустройства в 2022 году.