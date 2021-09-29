В Зеленодольском районе в этом году за 300 млн рублей благоустроили 62 двора

В Зеленодольском районе Татарстана завершаются работы по республиканской программе «Наш двор». В этом году по проекту благоустроено 62 двора за 300 миллионов рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

«На Зеленодольский район — Зеленодольск, Васильево, Осиново — было выделено порядка 300 миллионов рублей», — отметил источник.

Накануне мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев проверил выполнение работ по республиканской программе «Наш двор» на улице Столичная. Основные работы здесь практически завершены, впереди — установка малых архитектурных форм и детских игровых элементов. Жителям и гостям города очень нравится новый облик дворов, комфортные парковки, тротуары и придомовые территории. Местные жители поблагодарили мэра за красоту во дворе, пообещали в будущем году установить декоративные заборы и высадить цветы.

Некоторые из жителей обратились к градоначальнику с просьбой. Во дворе дома №2а по улице Столичная жильцы просят вернуть им стойку для выбивания ковров, единственную на пять подъездов, демонтированную в ходе реконструкции территории.

«Конечно, мы этот вопрос решим, стойку вернем в новом облике, чтобы она была многофункциональной и радовала жильцов», — отметил Михаил Афанасьев и дал соответствующие поручения специалистам ответственных служб.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в селе Осиново Зеленодольского района завершаются работы по программе «Наш двор».