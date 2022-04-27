В селе Ленино-Кокушкино начались работы по программе «Наш двор»

Во дворе многоквартирного дома по улице Гагарина, 15 в селе Ленино-Кокушкино в стартовали дорожные работы. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Пестречинского района РТ.

«Это первый многоквартирный дом, куда зашла программа „Наш двор“. На сегодняшний день там производится демонтаж старого асфальтового покрытия, убирают поребрики. Планируется сделать новые дорогу, тротуар, детскую площадку, освещение. Также в этом году планируется выполнить капитальный ремонт фасада. Устройство инженерных коммуникаций меняться не будет, с этим все в порядке», — уточнила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

За 2022 год в Пестречинском районе запланировано выполнить дорожные работы общей площадью 8 971 кв. метр в четырех селах: Пестрецы, Ленино-Кокушкино, Богородское и Кощаково.

В Пестречинском сельском поселении будут выполнены работы по улицам Перчкова и Мишанина: тротуар – 937 квадратных метров, проезжая часть – 1812 квадратов. В Ленино-Кокушкино отремонтируют улицу Гагарина и Центральная: тротуар – 1406, проезжую часть – 2845 квадратов.

В Кощаковском сельском поселении ремонт ждет улица 50 лет Победы: тротуар – 78 квадратов, проезжая часть – 1329 квадратов. В Богородском сельском поселении будут выполнены работы по улице Центральная: тротуар – 78 квадратов, проезжая часть – 679. В общей сложности будут отремонтированы 19 дворовых территорий.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время реализации программы у более чем 2 млн жителей Татарстана появятся новые комфортные дворы — в сумме их будет 6923. А в 2022 году будет благоустроено 1200 дворов за 9 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Ранее власти Пестрецов прокомментировали жалобы на снос огородов, о чем сообщал «Татар-информ».